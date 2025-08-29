兄妹YouTuber「中町兄妹」（登録者161万超）の兄・中町JPさんが2025年8月28日に公開した動画で、撮影を予定している日に妹・中町綾さんが「30分前ドタキャン」をするとして不満を訴えた。「飲むと次の日、お腹が痛すぎてとにかくもう動けないの」公開されたのは「兄が初めて妹に不満をぶつけたらちゃんと反省してましたwwwww」という題の動画だ。兄妹で会話する中、JPさんが「こっちからの文句言っていい？1個。最近ドタキャンする