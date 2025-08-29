バニラスイーツ専門店「Hugh Morgan（ヒューモルガン）」が、2025年9月3日（水）から9月16日（火）まで、日本橋三越本店 新館地下2階イベントスペースにて、ブランド初の「バニラシェイク」POP-UPストアを開催します。世界各地から厳選したAランク以上のバニラだけを使用し、奥深い香りと上品な甘さを最大限に引き出した、まさに“究極の一杯”。さらに個性豊かな3種類のフレーバーとトッピングが揃