巨人の井上温大投手が３０日の阪神戦（甲子園）で５勝目を目指して先発する。２９日は甲子園でキャッチボールなどで調整。「前回、勝ちがつくことができたので、いい１週間を過ごして、前々回阪神にやられているので、そこでやり返せるよう頑張りたいと思います」と意気込んだ。前回２３日のＤｅＮＡ戦では５回１／３を無失点で約３か月ぶりの白星をつかみ「自分の中でよかったことが多くあったので、そこを思い出しながら練習