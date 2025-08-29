人気キャラクター、ちいかわの新シリーズ「Chiikawa Baby」の催事が、9月5日（金）から、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」をはじめ、ちいかわらんどを含む全国14ヵ所で随時開催。8月29日（金）から、東京駅いちばんプラザ、東急プラザ銀座、名古屋パルコ西館B1F イベントスペース分の抽選予約受付がスタートした。【写真】反則級のかわいさ全部保護してあげたい「Chiikawa Baby」グッズ一覧（190枚