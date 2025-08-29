アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波が29日、都内で行われた映画『九龍ジェネリックロマンス』初日舞台あいさつに登壇。デコルテを大胆に見せた艶やかなブラックコーデで観客を魅了した。【全身ショット】セクシーです…！デコルテあらわな衣装で登場した梅澤美波原作は、眉月じゅん氏による同名漫画。物語の舞台は、かつて香港に実在した迷宮都市「九龍城砦」。過去の記憶を失った鯨井令子と、誰にも言えない過去を抱える工