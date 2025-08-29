◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、ツアー２０勝の石川遼（カシオ）は２位で出て１バーディー、１ボギーの７２と伸ばせず、通算６アンダーで２２位に後退した。２イーグル、５バーディーなど伸ばした初日から一転、パットやアプローチで苦しむ１日となった。前半は３番でボギーをたたき、なかなかバーディーを取れな