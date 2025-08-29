今年の桜花賞を制したエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、秋華賞へ直行することが８月２９日、分かった。シルク・ホースクラブがホームページで発表した。１番人気に推された前走のオークスは９着に終わり、その後は福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出ている。