ＳＮＳを使って歌手でタレントの堀ちえみのブログに対して誹謗中傷を繰り返し、偽計業務妨害の罪に問われていた中島早苗被告（４８）の裁判が２９日、東京地方裁判所で行われ、懲役１年、執行猶予３年の有罪判決が下された。堀は２０１９年にステージ４の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが、中島被告は堀のブログに２３年４月から２５年１月１７日までのおよそ２年間にわたって「うそ八百」「顔