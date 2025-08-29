ソフトバンクの小久保裕紀監督（５３）が２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）の試合前に、この日一軍に復帰した栗原陵矢内野手（２９）について言及した。栗原は右わき腹痛で７月３日に登録を抹消された。リハビリを続け今月１２日に二軍戦で実戦復帰。２３日の試合では自打球が右ひざに直撃するアクシデントにも見舞われたが、昇格に至った。小久保監督は「自打球もあって状態は上がっていないけど（一軍に）呼んだ。経験も