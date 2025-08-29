バンド「相対性理論」のギタリスト・永井聖一（42）が29日までに自身のインスタグラムを更新。おじがプロレスラーの蝶野正洋（61）であると明かした。永井は法事で親戚の集まりがあったとし、「おじきだー！」と蝶野との2ショットを投稿した。また、永井の妻でモデルの山口尚美も2ショットを投稿し「パパ側のご親戚に蝶野さんがいらっしゃる奇跡とっても楽しくお喋りさせて頂きましたありがとうございました」とつづった