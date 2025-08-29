◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が復帰初打席で先制打を放った。２回２死二塁で中前へ。フルカウントからボスの直球を捉え、クリーンヒットで走者をかえした。右脇腹痛からの復帰戦。２軍調整中に自打球を当てた右膝に痛みも抱えているが「やると決めた以上、言い訳にならない」と決意を語って合流した。試合前、小久保監督は「そこまで状態は上がっていないけど、呼