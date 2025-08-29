こちらは、指宿市のJR西大山駅に咲くヒマワリです。先週、猛威を振るった台風12号にも負けず咲き続け、訪れた人たちを元気づけています。JRの日本最南端の駅、西大山駅のヒマワリは指宿市の観光名所として親しまれています。台風の直前、今月19日に撮影された写真です。開聞岳を背に、ヒマワリが力強く咲き誇っています。しかし、その2日後に台風12号が襲来。ヒマワリはどうなったのでしょうか？29日訪れると…。ほとんど