2028年ロサンゼルス五輪世代の戦いが本格的にスタートする。9月まで1カテゴリー2チーム制を敷くなか、まず9月上旬は大岩剛監督体制のU-22日本代表がAFC U23アジアカップ予選へ。また9月下旬には船越優蔵監督体制のU-20日本代表がU-20ワールドカップに出場する。メンバー発表会見に登壇した山本昌邦ナショナルチームダイレクターは、“ロス五輪世代”のキーワードとして「誰が出ても戦えるような選手層」“ラージ100”の考え方を