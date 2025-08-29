阪神ＯＢの関本賢太郎氏（４７）が、２９日に甲子園で行われた「球団創設９０周年記念ファーストピッチセレモニー」に登場。佐野仙好氏（７３）、久慈照嘉氏（５６）、浜中治氏（４７）、前田大和氏（３７）とともに、力強い一球を投げ込んだ。現役時代の背番号３のユニホームに身を包んでグラウンドへ向かうと、スタンドを黄色く染めた虎党からは大歓声が送られた。「伝統を感じますし、その一員として立たせていただいて光栄