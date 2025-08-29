元横綱・貴乃花光司氏（53）とフリーアナウンサーの河野景子（60）の長男で、靴職人でタレント・花田優一（29）が29日、自身のインスタグラムを更新し、和服姿を披露した。花田は「先日、祖父の着物を仕立て直してパーティーに出席してきました」とつづった。。祖父とは、05年に55歳で死去した先代貴ノ花の元大関・貴ノ花利彰氏。青い和服姿で笑顔の写真を投稿した花田は「袖を通すと祖父の温もりと、人としての芯を感じるよ