陸上男子２００メートルで世界選手権２大会連続代表の鵜沢飛羽（とわ）＝ＪＡＬ＝が２９日、茨城・筑波大で練習を公開した。ハードルを使ったトレーニングや、２０〜３０メートルのダッシュなどで調整した。大舞台が迫り、「自分の試合まであと１９日。実感は湧かないが、準備は大丈夫。残された時間を使って体よりも、心を整えていく方が大事」と現在の心境を語った。２３年世界選手権、昨夏のパリ五輪では準決勝敗退。世界選