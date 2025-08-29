タレントの上沼恵美子と三船美佳が２９日、大阪・コストコホールセール門真倉庫店で行われたテレビ大阪の特別番組「上沼恵美子を沼らせたい」（９月２０日午後７時５４分）の収録ロケ後、記者会見に出席した。７０歳になった上沼は知らないことだらけ…。これまでに経験したことのない様々な世界を初体験するとし、三船とお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右を引き連れ、今回初めて日本のコストコを訪れた。ハワイのコス