女優の鈴木杏樹（55）が29日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にゲスト出演し、闇に葬られた司会業での失敗を明かした。音楽学校時代にスカウトされ、海外での歌手デビューを目指し英国留学をした鈴木。しかし、湾岸戦争勃発で帰国することになり、契約上の問題から歌手以外の芸能活動を日本でスタートさせた。その中で多かった仕事が、女優業と司会業だったという。「ドラマも、2時間ドラマのちょい役とかで