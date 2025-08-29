巨人・田中将大投手（３６）が２９日に登録を抹消された。前日２８日の広島戦（マツダ）では日米通算２００勝達成をかけて先発するも、初回に先制点を奪われると、２―１で迎えた２回には味方の失策や自らの暴投なども絡み一挙４失点。２回５失点（自責４）で今季２敗目を喫した。試合後には「本当に悔しい結果になりましたね」と悔しさをにじませていた。２１日のヤクルト戦（神宮）では５回１失点の内容で今季２勝目＆日米