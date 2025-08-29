厚労省の専門委員会に出席した新垣敏夫さん（左）ら＝29日午後2013〜15年の生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省は29日、対応を検討する専門委員会の第2回会合で、原告側からのヒアリングを実施した。原告らは引き下げられた保護費の全額補償や、早期の全面解決に向けた謝罪を求めた。原告の新垣敏夫さん（71）は、引き下げが社会的孤立につながっているといい「こんな生活がいつまで続くのか」と口調