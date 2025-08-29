今月8日の記録的大雨の影響で延期になっていた霧島市の「ふるさと霧島夏祭り」が30日、開催されます。大雨や新燃岳の噴火にも負けず、元気な街を取り戻そうと夏祭りの実行委員会は、30日に向けて準備を進めています。 霧島市では毎年、お盆前に「ふるさと霧島夏祭り」が開催されています。祭りの見どころは、至近距離から見られるおよそ3000発の花火。当初は、9日に開催される予定でしたが、記録的な大雨の影響で30日に延期さ