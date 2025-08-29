ヘンリー王子は２週間後に英国に戻り、父チャールズ国王と２０か月ぶりに会う予定だが、ウィリアム皇太子は王子とのいかなる和解も拒否しているという。英紙ミラーが２８日、報じた。ヘンリー王子は、エリザベス女王の崩御３周年にあたる９月８日にロンドンを訪れ、長年支援してきた慈善イベント「ウェルチャイルド・アワード」に出席する予定だ。今回の訪英は、英国における警護の格下げに対するヘンリー王子の上訴が却下さ