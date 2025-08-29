９月２日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催されるＵ―１８高校日本代表と沖縄県高校選抜による壮行試合のチケットを追加販売することが２９日、決まった。この日までに販売されていた各種内野席が完売。外野スタンドで観戦ができるよう、「外野自由」をローソンチケットで３０日１２時から先着販売する（税込み１０００円）。なお、３１日の大学日本代表との壮行試合では「外野自由」の販売は行わない。第３２回Ｕ―１８Ｗ