りそな銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の大手行各社の看板三菱UFJ銀行など国内大手5行は29日、9月に適用する住宅ローン金利を発表した。契約者の大半が選ぶ変動型は、5行とも前月と同じ0.525〜0.925％に据え置いた。市中金利の動向を踏まえ、10年固定型は三菱UFJ銀を除く4行が引き上げた。最優遇の変動金利は、みずほ銀行が0.525％。次いで三菱UFJ銀が0.595％。りそな銀行は0.640％、三井住友信託銀行は0.730％、