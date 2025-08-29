音楽事務所ムーヴィング・オンが2012年から企画／開催している12月のオムニバスイベントが＜DECEMBER’S CHILDREN＞だ。2024年は初の大阪開催となったが、2025年の＜DECEMBER’S CHILDREN＞は東京・恵比寿LIQUIDROOMで12月17日に開催される。この発表にあわせて、iVy、PEDRO、w.o.d.、yonigeといった4組の出演者が決定した。iVy は2023年結成、東京を拠点に活動するオルタナティブポップユニット。2025年8月15日には渋谷WWWでの初