8月最後の週末も、記録的な暑さになりそうです。あす30日（土）、関東・東海の内陸では40℃が予想されている所があります。危険な暑さに警戒してください。また、低気圧や前線が通過する北日本や北陸は所々で激しい雷雨になるでしょう。土砂災害などに警戒してください。■土日の予想最高気温30日は熊谷で40℃予想です。名古屋も39℃まで上がる見通しで、さらに31日（日）は岐阜県の多治見や愛知県の豊田で40℃予想となっています