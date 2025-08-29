ＴＢＳは２９日、ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（２６年放送予定）の海外ロケにおいて撮影時の設備品運搬車両が走行中道路から転落する事故が発生したことを発表した。トラックに乗車していた５２歳の男性ドライバー１人が死亡し、同乗していた４８歳の男性も腕を骨折するなどして現地医療機関へ搬送され、１週間入院する。２７日、アゼルバイジャン共和国内で現地制作会社を通じて撮影に必要な衛生設備品の運搬を依頼したところ、配