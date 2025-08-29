台湾周辺を航行する中国軍の空母「山東」＝3月31日（台湾国防部提供・共同）【台北共同】台湾国防部（国防省）は29日、立法院（国会）に2025年の「中国軍の軍事力に関する報告書」を提出した。中国軍が35年までに「全面的な軍事現代化」実現を目指し、伊豆諸島や米グアムをつなぐ「第2列島線」西側での軍事的優勢の確保を図っているとして警戒感を示した。第2列島線以西の支配を確立することで、台湾海峡の「内海化」を事実上