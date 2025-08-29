◇バドミントン世界選手権第５日（２９日、パリ）女子ダブルス準々決勝が行われ、パリ五輪銅メダルで第３シードの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）は、２１―１７、２１―１４で世界ランク５位のキム・ヘジョン、コン・ヒヨン組（韓国）を破り、初の４強入りを果たした。３位決定戦がないため、銅メダル以上が確定した。今大会は、昨夏のパリ五輪が開催されたパリ郊外のアディダスアリーナで開催されている。初出場し