鹿児島市の中央卸売市場の開設90周年を記念したキャンペーンがセンテラス天文館で行われました。サツマイモや巨峰などが約300人に無料で配られ、わずか20分でなくなりました。（仁田尾アナウンサー）「多くの方が並んでいます。早い方は30分以上前から並んでいるということです」このキャンペーンは鹿児島市の中央卸売市場の開設90周年を記念して行われたものです。8月31日の「野菜の日」にちなみ、サツマイ