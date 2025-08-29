バドミントン世界選手権の準々決勝で韓国ペアを下し、準決勝に進んだ志田千陽（左）、松山奈未組＝29日（AP＝共同）【パリ共同】バドミントンの世界選手権第5日は29日、パリで各種目の準々決勝が行われ、女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が韓国ペアを2―0で下して準決勝に進んだ。3位決定戦がないため、銅メダル以上が確定した。女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）は中国選手にスト