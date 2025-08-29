神戸市のマンションで女性が殺害された事件。JNNが入手した防犯カメラの映像からは、逮捕された男が異様なまでの執着心で女性の行動をうかがっていたことがわかりました。殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者（35）。今月20日、神戸市のマンションで、女性（24）をナイフで刺し、殺害した疑いが持たれています。谷本容疑者は女性について「全く知らない人」と供述していましたが…谷本容疑者「事件の2日前の朝に勤務先近くで女性