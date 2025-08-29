汐れいらが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。◆汐れいら 動画第585回の今回は、SNS総再生回数2億3,000万回超、全世界でのストリーミング累計5,000万回を突破し、話題を呼んだ「センチメンタル・キス」を披露する。甘く切ないメロディにのせ、恋人との別れを惜しむ想いを素直な言葉で綴った本作を、ピアノアレンジによるシンプルな一発撮りでパフォーマンス。◆◆◆■汐れいら