韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希被告が起訴されました。その才色兼備ぶりが注目されていましたが、いま拘置所でどのような生活を送っているのでしょうか。記者「ソウル南部拘置所で勾留されている尹錫悦前大統領の妻、金建希被告がきょう、あっせん収賄などの罪で起訴されました」きょう、起訴された金建希被告。発表されたコメントでは…金建希 被告「国民に心配をかけたこの状況が本当に申し訳なく、毎日が苦しいだけです