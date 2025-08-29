9mm Parabellum Bulletが、“9mmの日”としている9月9日にライブDVD『act IX』を発売することを発表した。このDVDは、バンド20周年の結成日2024年3月17日にBillboard Live TOKYOでおこなわれた＜カオスの百年vo1.20＞と、バンド21周年の結成日2025年3月17日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでおこなわれた＜「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞というバンド結成記念日公演2年分を収録した作品となっている。数