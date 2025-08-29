大勢の人に見守られながら歴史に幕を下ろしたイオン鹿児島鴨池店。8月31日で閉店から1年が経ちます。解体作業は進み面影が残るのはほんの一部に。いまの姿を取材しました。（磯脇琢磨アナウンサー）「閉店したイオン鹿児島鴨池店です。一部面影は残っていますが、解体作業が進み、県庁が見えるなどほとんど更地状態となっています」「鴨池ダイエー」の名で親しまれてきたイオン鹿児島鴨池店。（イオン鹿児島鴨池店