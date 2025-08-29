南シナ海にある熱帯低気圧は、明日30日にも台風に発達する予想ですが、大陸方面へ進むため、日本への影響はない見込みです。しかし、フィリピンの東の海上には活動が活発な雲があり、この先、熱帯じょう乱となって日本付近へ北上してくる可能性があります。南シナ海で台風発生の予想日本に影響なし今日29日午後3時現在、南シナ海に熱帯低気圧があり、今後、台風に発達する見通しです。しかし、その後は西に向かって大陸方面に進