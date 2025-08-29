日置市の課長級の職員(54)が飲酒したのちに車を運転し、コンビニで買い足した酒を飲んで、再び運転したなどとして停職6か月の懲戒処分を受けました。更に運転していた車は車検切れ。職員は29日付で依願退職したということです。（日置市・永山由高市長）「日置市の課長級の職員が飲酒後の自動車運転および、車検切れの自家用車の使用を行っていたということが判明しました。誠に申し訳ございませんでした」停職6か月の懲戒処分