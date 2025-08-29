そごう広島店で29日に始まった「食品ギフト処分セール」では、お中元の時期を過ぎ、安くなった食品ギフトなどおよそ600種類、2万7000点が並び、大勢の人でにぎわいました。■金丸真帆記者「食品ギフトの処分セールを目当てに、最後尾が見えないほど長い行列ができています」そごう広島店にできた長蛇の列。その数は実に300人以上です。飛ぶように売れていたのは、しょう油やオリーブオイルといった食卓の必需品