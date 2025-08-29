4年前、海上自衛隊佐世保基地所属の護衛艦で、男性自衛官が自殺したのはパワハラなどが原因として、両親が国に損害賠償を求めていた裁判は29日、長崎地裁佐世保支部で和解が成立しました。 国側は、長時間労働で強い心理的負荷をかけたことを認めました。 訴えを起こしていたのは、海上自衛隊佐世保基地所属の護衛艦「あけぼの」で2021年に自殺した、当時20歳の西山 大弥海士長の両親です。 訴状によりますと、西山さ