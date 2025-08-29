近畿日本鉄道（近鉄）は、平日夜間の特急列車をお得に利用できる「チケレス夜割キャンペーン」を実施します。対象期間は2025年9月1日から10月31日まで（期間限定）。スマートフォンなどから特急券を購入できる「近鉄特急チケットレスサービス」の利用を条件として、平日20時以降に主要駅を発車する特急の料金が最大150円割引となります。平日20時以降の特急が最大150円引きに！「チケレス夜割キャンペーン」は、仕事帰りなどの夜間