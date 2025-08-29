愛知県犬山市の国宝・犬山城は、2026年3月から入場料を550円から1000円に値上げする方針です。修繕や防災対策の費用を確保するためで、松本城や姫路城など全国の名城でも値上げが相次いでいます。 ■2024年は65万人あまりが訪れる…「未来」のために値上げ 犬山市の国宝「犬山城」。500年近く前に築城され、日本最古の天守や急こう配の階段など、戦国時代を今に伝えています。 東京から来た子供：「すごか