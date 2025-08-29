古いクルマの「自動車税」“割り増し”に国民ブチギレ!?クルマを所有していると毎年支払わなければならない「自動車税」。これは初度登録から13年が経過すると税額が大きくなる制度設計となっていますが、なぜ古いクルマを所有していると高い税金を払わなければならないのでしょうか。【画像】「ヤバすぎ…！」これが最高額の「自動車税」です！（25枚）クルマを大切に長く乗るオーナーにとっては不満であろうこの制度の理由