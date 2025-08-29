お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）。8月29日の放送は、先日行われた参議院選挙で20万票以上の個人票を集めて当選したラサール石井氏を招いて話を伺った。 石井「いらっしゃ～いました～！どうも、ラサール石井で～す！」 大竹「（笑）その、お笑いのト&