Charaが、2025年9月21日にデビュー満34周年を迎え35周年イヤーが始まったことを発表した。◆Chara 動画デビュー満34周年を迎える2025年9月に、新曲「Lush Life」（ラッシュ・ライフ）と未発表曲「僕は残像」をソニー・ミュージックレーベルズ／レガシープラスより2曲同時に配信リリースする。この発表に合わせ、特設サイトとティザー映像も同時に公開された。https://youtube.com/shorts/rpgwB5HSx8k《忘れられないほど美しく、悲