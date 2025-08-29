◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス（29日、ベルーナドーム）西武のデービス選手がアクシデントで途中交代となりました。2回、オリックス先頭の中川圭太選手がサードへ強烈な打球を飛ばします。この打球がサードのデービス選手の左手付近に当たり記録はヒット。打球が当たったデービス選手は苦もんの表情でその場に座り込み、しばらく動けませんでした。デービス選手は治療のため一旦ベンチへ下がりますが、交代となりセカンド