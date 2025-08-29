夏休みも残りわずか。来週から新学期を迎える中、石川の子どもたちはどのように過ごしているのでしょうか。思い出作りにいそしむ子どもたちを取材しました。 「キャー」「イエーイ、イエーイ！プール最高」高気圧に覆われ、29日も気温が上がった石川県内。金沢では最高気温が33.3度となるなど、石川県内すべての観測地点で真夏日となりました。 そうした中でも、金沢市の健民海浜プールには、