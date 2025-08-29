漫画＆アニメを愛するマヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）が人気声優をゲストに招き、色々なことをトークしたり、企画を試したりして、その人気声優の魅力に迫る声優バラエティ『声優談子』！8月26日（火）に放送された同番組では、中尾隆聖、関智一、森久保祥太郎がゲストとして登場した。『それいけ！アンパンマン』ばいきんまん役＆『ドラゴンボールZ』フリーザ役の中尾、『ドラえもん』スネ夫役の関、『東京リベンジャー