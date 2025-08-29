8月も終わりに差し掛かっていますが大分県内では29日も豊後高田市や日田市で猛暑日を記録しました。 こうした中、大分市では夏休み最後の思い出を作ろうとプールがにぎわいを見せていました。 ◆TOS児玉直輝記者「夏休みも残りあとわずかとなっていますが、大分市のレジャープールでは最後の思い出を作ろうと多くの家族連れで賑わっている」 29日の県内の最高気温は豊後高田で36.0℃、日田で35.9℃と2つの観