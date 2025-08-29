シンガーソングライター近石涼の配信シングル「猫のしわざ」が2025年9月3日（水）に配信リリースとなる。2025年1月に関西2025年関西電力送配電阪神・淡路大震災の復興に関する新テレビCM「30歳の決意」で「TOMORROW」（岡本真夜）を歌唱し大きな話題となった近石涼だが、初の書き下ろし作となった今作「猫のしわざ」は、彼が得意とするノスタルジックなメロディを核に、流れるような心地よいシティポップサウンドに仕上がっている